Barmen Sneijder
G.Saray'ın patron futbolcular kervanına katılan son ismi Wesley Sneijder oluyor...
Genelde futboldan çok diğer işleriyle ilgilenen yabancı oyuncuların forma giydiği sarı-kırmızılılarda Wesley Sneijder de "bar" sahibi olacak. Hollandalı oyuncu, Ibiza'da arkadaşı William Kaay ile gece kulübü açıyor. Gelecek ay açılacak barla ilgili tüm çalışmalar tamam.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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