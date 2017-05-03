 Barmen Sneijder – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Barmen Sneijder

    Barmen Sneijder

    G.Saray'ın patron futbolcular kervanına katılan son ismi oluyor...

    Genelde futboldan çok diğer işleriyle ilgilenen yabancı oyuncuların forma giydiği sarı-kırmızılılarda de "bar" sahibi olacak. Hollandalı oyuncu, Ibiza'da arkadaşı William Kaay ile gece kulübü açıyor. Gelecek ay açılacak barla ilgili tüm çalışmalar tamam.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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