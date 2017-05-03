Asistçi orta saha

G.Saray orta sahası ligde yaptığı asistlerle öne çıkıyor. Son maçta 2 asist yapan Sneijder toplamda 13 gol pasıyla ligde bu alanda 'krallığa' yerleşirken, Bruma 6, Selçuk ve Josue 3'er, Yasin de 1 kez gol pası verdi. Sarı-kırmızılı orta sahalar toplamda 26 asistle yüksek bir rakama ulaştı.