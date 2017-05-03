Asistçi orta saha
G.Saray orta sahası ligde yaptığı asistlerle öne çıkıyor. Son maçta 2 asist yapan Sneijder toplamda 13 gol pasıyla ligde bu alanda 'krallığa' yerleşirken, Bruma 6, Selçuk ve Josue 3'er, Yasin de 1 kez gol pası verdi. Sarı-kırmızılı orta sahalar toplamda 26 asistle yüksek bir rakama ulaştı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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