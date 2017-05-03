 Asistçi orta saha – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Asistçi orta saha

    Asistçi orta saha
    G.Saray orta sahası ligde yaptığı asistlerle öne çıkıyor. Son maçta 2 asist yapan Sneijder toplamda 13 gol pasıyla ligde bu alanda 'krallığa' yerleşirken, Bruma 6, Selçuk ve Josue 3'er, Yasin de 1 kez gol pası verdi. Sarı-kırmızılı orta sahalar toplamda 26 asistle yüksek bir rakama ulaştı.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:00
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