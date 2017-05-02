U21’de Bursa sevindi
Bursaspor ve Galatasaray'ın U-21 takımları Orhan Özselek Alt Yapı Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede yeşil-beyazlılar, ikinci yarının ilk 15 dakikasında bulduğu gollerle rakibini 3-0 yendi. Ev sahibi Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri Berke ve Sinan Bakış (2) attı.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
U21’de Bursa sevindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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