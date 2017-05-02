 U21’de Bursa sevindi – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    U21’de Bursa sevindi

    U21’de Bursa sevindi
    ve 'ın U-21 takımları Orhan Özselek Alt Yapı Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede yeşil-beyazlılar, ikinci yarının ilk 15 dakikasında bulduğu gollerle rakibini 3-0 yendi. Ev sahibi Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri Berke ve Sinan Bakış (2) attı.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:24
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