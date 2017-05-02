 Topçu’nun planı tutmadı – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Topçu’nun planı tutmadı

    Topçu’nun planı tutmadı
    Bursaspor'un hocası maç öncesi röportajında "Aziz Behich'i Bruma'yı durdurmak için sağ bekte kullanacağız" dedi. Ancak sol bek Aziz Behich, Portekizli futbolcu karşısında zor durumlara düştü.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:49
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