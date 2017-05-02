 Tek yol erken seçim – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Tek yol erken seçim

    Tek yol erken seçim

    G.Saray’da yönetime talip olan , erken seçim istedi.

    Sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerinden, eski başkan adaylarından Prof. Dr. , Başkan Dursun Özbek'in "Projeleri yok" çıkışına 'hodri meydan' dedi. Erken seçime gitmekten başka şansın kalmadığını belirten Özdoğan, twitter hesabından madde madde açıklamalar yaptı. İşte öne çıkan maddeler: Hiçbir akraba görev alamayacak. Sakat futbolcu alınmayacak. 5 teknik adam değişmeyecek. '1.'incilik' dışında sıralamalar başarısız sayılacak.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
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