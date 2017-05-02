Tek yol erken seçim
G.Saray’da yönetime talip olan Ahmet Özdoğan, erken seçim istedi.
Sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerinden, eski başkan adaylarından Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, Başkan Dursun Özbek'in "Projeleri yok" çıkışına 'hodri meydan' dedi. Erken seçime gitmekten başka şansın kalmadığını belirten Özdoğan, twitter hesabından madde madde açıklamalar yaptı. İşte öne çıkan maddeler: Hiçbir akraba görev alamayacak. Sakat futbolcu alınmayacak. 5 teknik adam değişmeyecek. '1.'incilik' dışında sıralamalar başarısız sayılacak.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Tek yol erken seçim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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