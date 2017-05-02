 Siyah bant – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Siyah bant

    Siyah bant
    Sarı-kırmızılı futbolcular, Bursaspor deplasmanına kollarında siyah bantla çıktılar. Galatasaraylılar bu şekilde geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Gaziantepsporlu Frantisek Rajtoral'i andı. Çek oyuncunun intiharı şoke etmişti.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Siyah bant haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.