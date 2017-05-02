Poldi: Geri döneceğim

Sezon sonunda Vissel Kobe'ye gidecek olan Lukas Podolski maç sonu şunları söyledi: "Bir gün Galatasaray'a geri döneceğim. Belki de taraftar olarak. Bursa'ya karşı çok iyiydik ve kazandık. Geçen hafta F.Bahçe maçında da 3 puanı biz hak etmiştik."