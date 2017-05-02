Poldi: Geri döneceğim
Sezon sonunda Vissel Kobe'ye gidecek olan Lukas Podolski maç sonu şunları söyledi: "Bir gün Galatasaray'a geri döneceğim. Belki de taraftar olarak. Bursa'ya karşı çok iyiydik ve kazandık. Geçen hafta F.Bahçe maçında da 3 puanı biz hak etmiştik."
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Poldi: Geri döneceğim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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