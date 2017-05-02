 Poldi: Geri döneceğim – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Poldi: Geri döneceğim

    Poldi: Geri döneceğim
    Sezon sonunda Vissel Kobe'ye gidecek olan Lukas Podolski maç sonu şunları söyledi: "Bir gün Galatasaray'a geri döneceğim. Belki de taraftar olarak. Bursa'ya karşı çok iyiydik ve kazandık. Geçen hafta F.Bahçe maçında da 3 puanı biz hak etmiştik."
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
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