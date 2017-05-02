Özbek 215 gün sonra
Eleştirilerin ortasındaki Özbek, uzun bir aradan sonra tribüne çıktı, 5 gollü zaferle büyük bir moral buldu.
G .Saray'da eleştiri bombardımanı altındaki Başkan Dursun Özbek, bu sezon 2. kez deplasmanda takımını yalnız bırakmadı. Son olarak 2. haftada Manisa'da Akhisar ile 27 Ağustos'ta oynanan ve Aslan'ın 2-1 kazandığı maçı tribünde takip eden Özbek, 215 gün sonra deplasmana çıktı. Başkan Özbek, Bursasporlu yöneticilerle yemekte buluştuktan sonra stada geldi.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Özbek 215 gün sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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