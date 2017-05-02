 Özbek 215 gün sonra – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Özbek 215 gün sonra

    Özbek 215 gün sonra

    Eleştirilerin ortasındaki Özbek, uzun bir aradan sonra tribüne çıktı, 5 gollü zaferle büyük bir moral buldu.

    G .Saray'da eleştiri bombardımanı altındaki Başkan , bu sezon 2. kez deplasmanda takımını yalnız bırakmadı. Son olarak 2. haftada Manisa'da Akhisar ile 27 Ağustos'ta oynanan ve Aslan'ın 2-1 kazandığı maçı tribünde takip eden Özbek, 215 gün sonra deplasmana çıktı. Başkan Özbek, Bursasporlu yöneticilerle yemekte buluştuktan sonra stada geldi.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:11
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