 Lucescu’dan yanıt – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    ’dan yanıt

    Lucescu’dan yanıt
    Zenit'i çalıştıran Lucescu, ile ilgili iddialara yanıt verdi. Rumen hoca, "Orada çalışırken iyi izlenim bıraktım. Bu nedenle her sezon sonunda şampiyon takım dışındakiler için benim adım yazılır" diyerek ilginç bir açıklamada bulundu.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:38
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