Lucescu’dan yanıt
Zenit'i çalıştıran Lucescu, Galatasaray ile ilgili iddialara yanıt verdi. Rumen hoca, "Orada çalışırken iyi izlenim bıraktım. Bu nedenle her sezon sonunda şampiyon takım dışındakiler için benim adım yazılır" diyerek ilginç bir açıklamada bulundu.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Lucescu’dan yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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