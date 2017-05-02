''Konuşmak kolay''
“Dışarıdan her şey çok kolay gözüküyor ama içeriye gelseniz dışarıda görülmeyen bazı problemleri görebilirsiniz...”
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Başakşehir maçından sonra çok değişiklikler oldu. Bu değişikliklere istinaden son iki maçta hepinizin fark ettiği iyi bir Galatasaray var sahada" dedi.
Futbolcularını tebrik eden Tudor, "Geçen hafta F.Bahçe'ye karşı oynadığımız o oyunu, o ruhu bugüne yansıtmamız gerekiyordu. Bunu yaptığımız için mutluyum. Çünkü o ruhu sahaya yansıttığımız zaman kalite de ortaya çıkıyor ve galibiyet de geliyor. İki maçta gösterdiğimiz hırsı gelecek 5 maçta da yansıtmamız gerekiyor" diye konuştu. Başakşehir maçından sonra çok değişiklikler olduğunu belirten Hırvat teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konular takımın içinde kalması gereken şeyler. Dışarıdan 'Şu oyuncu oynamasın, bu oynasın' demek çok kolay."
VERGİ GELENE KADAR!
Tudor, kendisine yönelik eleştiriler için, "TV seyretmediğim ve gazeteleri takip etmediğim için sadece tahmin etmiştim. Fakat bu da bu işin bir parçası. Konuşan kısımda olmak her zaman kolay. Herkes futbol hakkında konuşabiliyor. Dışarıdan her şey çok kolay gözüküyor ama içeriye gelseniz dışarıda görülmeyen bazı problemleri görebilirsiniz. Konuşmaya devam edeceğiz. Konuşmaya vergi gelene kadar bu böyle devam edecek" ifadesini kullandı.
Futbolcularını tebrik eden Tudor, "Geçen hafta F.Bahçe'ye karşı oynadığımız o oyunu, o ruhu bugüne yansıtmamız gerekiyordu. Bunu yaptığımız için mutluyum. Çünkü o ruhu sahaya yansıttığımız zaman kalite de ortaya çıkıyor ve galibiyet de geliyor. İki maçta gösterdiğimiz hırsı gelecek 5 maçta da yansıtmamız gerekiyor" diye konuştu. Başakşehir maçından sonra çok değişiklikler olduğunu belirten Hırvat teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konular takımın içinde kalması gereken şeyler. Dışarıdan 'Şu oyuncu oynamasın, bu oynasın' demek çok kolay."
VERGİ GELENE KADAR!
Tudor, kendisine yönelik eleştiriler için, "TV seyretmediğim ve gazeteleri takip etmediğim için sadece tahmin etmiştim. Fakat bu da bu işin bir parçası. Konuşan kısımda olmak her zaman kolay. Herkes futbol hakkında konuşabiliyor. Dışarıdan her şey çok kolay gözüküyor ama içeriye gelseniz dışarıda görülmeyen bazı problemleri görebilirsiniz. Konuşmaya devam edeceğiz. Konuşmaya vergi gelene kadar bu böyle devam edecek" ifadesini kullandı.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
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