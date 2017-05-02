''Konuşmak kolay''

Teknik Direktörü, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "maçından sonra çok değişiklikler oldu. Bu değişikliklere istinaden son iki maçta hepinizin fark ettiği iyi bir Galatasaray var sahada" dedi.Futbolcularını tebrik eden, "Geçen hafta F.Bahçe'ye karşı oynadığımız o oyunu, o ruhu bugüne yansıtmamız gerekiyordu. Bunu yaptığımız için. Çünkü o ruhu sahaya yansıttığımız zaman kalite de ortaya çıkıyor ve galibiyet de geliyor. İki maçta gösterdiğimiz hırsı gelecek 5 maçta da yansıtmamız gerekiyor" diye konuştu. Başakşehir maçından sonra çok değişiklikler olduğunu belirten Hırvat teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konular takımın içinde kalması gereken şeyler. Dışarıdandemek çok kolay."Tudor, kendisine yönelik eleştiriler için, "TV seyretmediğim ve gazeteleri takip etmediğim için sadece tahmin etmiştim. Fakat bu da bu. Konuşan kısımda olmak her zaman kolay. Herkes futbol hakkında konuşabiliyor. Dışarıdan her şey çok kolay gözüküyor ama içeriye gelseniz dışarıda görülmeyen bazı problemleri. Konuşmaya devam edeceğiz. Konuşmaya vergi gelene kadar bu böyle devam edecek" ifadesini kullandı.