Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u deplasmanda 5-0 yenen Galatasaray'da gözler Kasımpaşa maçına çevrildi.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Bursaspor maçında forma giyen futbolculara yenilenme programı uygulandığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından tek kalede dörde dört maç oynadıkları belirtildi.
Açıklamada, ilk bölümde takımla çalışan Semih Kaya'nın daha sonra kondisyonerler eşliğinde özel bir antrenman yaptığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 15:01
- Yeni hoca yerli
Toplam 41
Yorum
Düşün biraz aykut ile alınacak üç kötü sonuçta taraftar öyle bir küser ki mourinho ile ronaldoyu getirseler anca... böyle bir risk alınacak durum değil
- ''İnşallah böyle devam ederiz''
Toplam 2
Yorum
sedat 4 3 3 degil 4 2 3 1 oynadi
- UEFA'dan tarihinde bir ilk
Toplam 2
Yorum
CANARİES İNSAN HAKLARIYMIŞ KAPİTALİST İTLER...
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