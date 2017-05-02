''İnşallah böyle devam ederiz''
Bursa'da golle buluşan Yasin Öztekin maç sonunda sistem değişikliğinin kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Tudor'un gelişinin ardından farklı oynamaya başladıklarını söyleyen yıldız oyuncu, "Bizim için de kolay değil. Sistem değiştiriyoruz. Şimdi 4-3-3. Biz bu zamana kadar böyle başarılı olduk. İnşallah bundan sonra da bu sistemle oynarız" dedi.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
''İnşallah böyle devam ederiz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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