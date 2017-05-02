 ''İnşallah böyle devam ederiz'' – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''İnşallah böyle devam ederiz''

    ''İnşallah böyle devam ederiz''
    Bursa'da golle buluşan Yasin Öztekin maç sonunda sistem değişikliğinin kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Tudor'un gelişinin ardından farklı oynamaya başladıklarını söyleyen yıldız oyuncu, "Bizim için de kolay değil. Sistem değiştiriyoruz. Şimdi 4-3-3. Biz bu zamana kadar böyle başarılı olduk. İnşallah bundan sonra da bu sistemle oynarız" dedi.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''İnşallah böyle devam ederiz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.