''İnşallah böyle devam ederiz''

Bursa'da golle buluşan Yasin Öztekin maç sonunda sistem değişikliğinin kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Tudor'un gelişinin ardından farklı oynamaya başladıklarını söyleyen yıldız oyuncu, "Bizim için de kolay değil. Sistem değiştiriyoruz. Şimdi 4-3-3. Biz bu zamana kadar böyle başarılı olduk. İnşallah bundan sonra da bu sistemle oynarız" dedi.