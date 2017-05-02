"G.Saraylıları mutlu edecek..."

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Bursaspor maçının ardından transfere ilişkin sorulan soruları yanıtladı. Ergün, "Hemen hemen her pozisyonda teknik heyetimize ve yönetimimize sunabileceğimiz, Galatasaraylıları mutlu edecek, kaliteli isimleri elimizdeki arkadaşlarla harmanlayacağız. Bruma da bize sözleşmesini yenilemek istediğini belirtti biz de kendisiyle bu konuda konuşuyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 5-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, kendileri için güzel bir galibiyet olduğunu belirterek, "Maç çok daha önce de kopabilirdi. Bizce olması gereken bir penaltı ve kırmızı kartlık bir durum da var ama yine de oyuncular inançlarını kaybetmediler. Son Fenerbahçe maçını kaybetmiş olmamıza rağmen orada da tempomuzdan ve mücadelemizden genelde memnunduk. Sonucu değiştirmeye yansıtamamıştık bunu. Fakat bugün daha çok galibiyete inanmış, artık bu sefer kaçırmak istemeyen bir takım vardı elinde. Dolayısıyla maç boyunca bunu sonuna kadar gösterdi takım" dedi.



"TUDOR'A SÖYLENMİŞ OLAN BİR FORMASYON TERCİHİ YOK"

Bir basın mensubunun, 'Yönetimin Tudor'a sistem konusunda tavsiyesi olduğu iddiaları vardı. Sezon sonuna kadar nasıl bir Galatasaray olacak? sorusunu yanıtlayan Ergün, "Sonuçta öyle bir durum yok. Tudor takımı ile birlikte çalışmalarını yapıyor. Takımının en iyi şekilde nasıl oynayacağını antrenmanlarda ve çalışmalarında etüt ediyor ve sahaya da bunu koyuyor. Kendisine söylenmiş olan bir formasyon tercihi yok. Takımı ile beraber teknik direktör olarak bu kararı veriyor. Fenerbahçe maçında da sadece sakatlığı olan Semih haricinde aynı 11 ile çıktık. Semih'in yerine bugün Hakan oynadı. O da çok güzel oynadı. Aynı mantıkla ve istekle, hocanın verdiği antrenman programından dolayı oyuncuların gittikçe güçlerinin artması da artı bir durum. Hoca da takımı daha iyi tanıdı" diye konuştu.



"ŞU ANDA LİMİTİN İÇERİSİNDEYİZ"

'UEFA'nın koyduğu 65 milyon Euro'luk bir limit vardı. Galatasaray'ın ilerleyen günler için UEFA kupalarına katılımında herhangi bir tehlike var mı? Nasıl bir anlaşma yapılacak?' sorusuna ise Cenk Ergün, "Bu sezon için 65 milyonluk sınırda bir sıkıntımız yok. Bundan sonraki seneler için nasıl bir anlaşma olacağını da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şu anda limitin içerisindeyiz" diye konuştu.



"SEZON SONUNA KADAR BÜTÜN MAÇLARIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Transferde nasıl bir politika izleyeceklerini sorulması üzerine Ergün, "İsimler için erken. Elimizdeki bu kadroyla sezon sonuna kadar bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Sözleşmesi bitecek olan, devam edecek olan bütün oyuncularımız ellerinden geleni verecekler ve sezon sonuna kadar her maçı kazanmak için oynayacağız. Hemen hemen her pozisyonda teknik heyetimize ve yönetimimize sunabileceğimiz, Galatasaraylıları mutlu edecek, kaliteli isimleri elimizdeki arkadaşlarla harmanlayacağız. Mümkün olduğunca kısa sürede katılacak oyuncularımızı çözüp, sezon hazırlıklarına bu şekilde başlamak istiyoruz" dedi.



"İNGİLTERE'DEN HABERLER VAR"

Bruma'nın takımdaki geleceğine ilişkin de konuşan Ergün, sözlerini şöyle tamamladı:



"İngiltere'den haberler var. Biz de bunu yetkisiz olan insanların yapmış olduğu açıklamalardan görüyoruz. Konuyla ilgisi olmayan isimler. Bize gelen resmi bir şey yok. Oyuncudan da gelen bir şey yok. Oyuncu bize sözleşmesini yenilemek istediğini belirtti biz de kendisiyle bu konuda konuşuyoruz, devam ediyor."