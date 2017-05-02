 ''G.Saray’da mutluyum'' – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    ''G.Saray’da mutluyum''

    ''G.Saray’da mutluyum''
    Sarı-kırmızılı takımla yollarını ayırmak istediği öne sürülen golcü , bu haberleri yalanladı. Tecrübeli santrfor, "İlk geldiğimde de söylemiştim; bu renklere gönül veren biriyim. 'dan ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Bu haberlere aldırış etmiyorum" diye konuştu.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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