 ''G.Saray için Juventus'u reddettim'' – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    ''G.Saray için Juventus'u reddettim''

    ''G.Saray için Juventus'u reddettim''

    Premier Lig'de kiralık olarak Hull City forması giyen , Mancini dönemindeyken 'a transferinin an meselesi olduğunu, bu yüzden Juventus'tan gelen teklifi geri çevirdiğini söyledi.

    Devre arası transfer döneminde Inter'den ayrılarak kiralık olarak Hull City'nin yolunu tutan , 2013-2014 sezonunda 'ın kapısından döndüğünü söyledi.

    İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin teknik direktör olduğu dönemde gelen teklif sonrası İstanbul'da oynamaya çok yaklaştığını belirten 29 yaşındaki deneyimli stoper ''Bu yüzden Conte'nin çalıştırdığı Juventus'u geri çevirdim. Futbolda neler olacağını bilemiyorsunuz. Ocak ayına kadar İngiltere'ye de gitmeyi düşünmüyordum. Inter'le 2 yıllık daha kontratım var. Neler olacağını göreceğiz'' dedi.

    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:39
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