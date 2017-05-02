''G.Saray için Juventus'u reddettim''
Premier Lig'de kiralık olarak Hull City forması giyen Andrea Ranocchia, Mancini dönemindeyken Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğunu, bu yüzden Juventus'tan gelen teklifi geri çevirdiğini söyledi.
Devre arası transfer döneminde Inter'den ayrılarak kiralık olarak Hull City'nin yolunu tutan Andrea Ranocchia, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın kapısından döndüğünü söyledi.
İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin teknik direktör olduğu dönemde gelen teklif sonrası İstanbul'da oynamaya çok yaklaştığını belirten 29 yaşındaki deneyimli stoper ''Bu yüzden Conte'nin çalıştırdığı Juventus'u geri çevirdim. Futbolda neler olacağını bilemiyorsunuz. Ocak ayına kadar İngiltere'ye de gitmeyi düşünmüyordum. Inter'le 2 yıllık daha kontratım var. Neler olacağını göreceğiz'' dedi.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 19:39
- Revirbahçe
Toplam 3
Yorum
beko sadece kjaer olmasın beşiktaş taraftarıyla tarihi farkla ayrılır bu maçtan.eline böyle bi koz geçmişken 4-5 atmadan bırakmaz arenadan feneri
- Aboubakar’ın yerine Locadia
Toplam 12
Yorum
Smookie 1.91 departlı şutör asist özelliği çok yüksek oyun stili tam bi forvet değilde :D sanki babelin 2017 versiyonu bence çok iş yapar abu dan !!
- 'Golcü dediğin ‘Ba’ gibi olur!'
Toplam 12
Yorum
m.ali onal Oğuzha'ın yerine kesinlikle Tolgay oynamalı. Oğuzhan, eski özelliklerini kaybetmiş.
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