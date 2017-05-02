 ''Göbeği bile oynar!'' – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    ''Göbeği bile oynar!''

    ''Göbeği bile oynar!''

    Ahmet Çalık ve Podolski’nin attığı gollerin pasını veren , toplam asist sayısını 13’e yükseltti ve Quaresma’yı geçip asist krallığında ilk sıraya yerleşti.

    Son dönemdeki durgun futboluyla eleştirilerin hedefi olan , Bursaspor deplasmanında bir açıldı, pir açıldı. Hollandalı yıldız; enerjisi, oyun anlayışı ve paslarıyla gecenin gizli kahramanlarının arasında yerini aldı.

    Ahmet Çalık ve Podolski'nin attığı gollerde pasları veren sarıkırmızılı futbolcu, böylece ligdeki toplam asist sayısını 13'e yükselterek Quaresma'yı geride bıraktı ve Süper Lig asist krallığında ilk sıraya yerleşti. Sneijder'in Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nda da birer asisti bulunuyor. Tecrübeli futbolcunun forma giydiği toplam 28 karşılaşmada ise 2 gol kaydetti.

    DAHA FARKLI OLABİLİRDİ
    Hollandalı yıldız, Bursaspor karşısında alınan farklı galibiyet sonrası net bir sonuçla kazadıklarını belirterek "Skor daha farklı da olabilirdi. İyi bir mücadele koyduk ortaya. Kalan haftalarda da bu şekilde devam etmek amacındayız. Umarım bugünkü futbolumuzu sürdürürüz. Tüm takımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

    GÖBEĞİ BİLE OYNAR!
    Sneijder'in performansı taraftarların da yeniden beğenisini kazandı. Hollandalı yıldız için sosyal medyada övgü dolu ifadeler kullanıldı. İşte bazıları:

    -"Zevkler ve Sneijder tartışılmaz" @ AykutAsm
    -"Muslera ve Sneijder futbol aklı zengin futbolculardır. Yokluğu hissedilir varlığı rakibe derttir" @keremberk53
    -"Sneijder sahaya göbeğini bile koysa bu takımda göbeğinin ölüsü oynar!" @kayaistanbulll
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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