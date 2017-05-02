Evlenme teklif etti
Bursaspor-Galatasaray maçının başlamasına dakikalar kala tribünlerde ilginç bir evlenme teklifine tüm stat şahit oldu. Burak Aydın, sevdiği genç kız Neslihan Yılmaz'a evlenme teklifi yaptı. Stat ekranlarına yansıyan görüntülerden sonra tribünlere gelen taraftarlar çifte alkış ile tempo tuttu.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
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