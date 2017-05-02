Evlenme teklif etti

Bursaspor-Galatasaray maçının başlamasına dakikalar kala tribünlerde ilginç bir evlenme teklifine tüm stat şahit oldu. Burak Aydın, sevdiği genç kız Neslihan Yılmaz'a evlenme teklifi yaptı. Stat ekranlarına yansıyan görüntülerden sonra tribünlere gelen taraftarlar çifte alkış ile tempo tuttu.