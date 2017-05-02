Dursun Özbek, takımı böyle motive etmiş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bursaspor karşısında 5-0 kazanılan karşılaşma öncesi takım kampını ziyaret ederek maç yemeğinde oyunculara yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Bursaspor karşılaşması öncesi takım kampını ziyaret ederek maç yemeğinde oyunculara yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.



Dursun Özbek'in takımdaşlık ruhuna vurgu yaptığı konuşmasından satırbaşları şu şekilde:



"Bu sezon gösterdiğimiz performans ve ligde bulunduğumuz konum, Galatasaray'a yakışmıyor. Artık daha fazlasına tahammülümüz kalmadı; sizden bugün sahaya çıkıp, elinizden gelenden de fazlasını yapmanızı bekliyorum.



Başkanlık dönemim boyunca birçok fedakarlık yaptım; kendi işimi arka planlara attım, maddi ve manevi olarak kulübümüze destekte bulundum.



Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bugüne kadarki tüm sorumluluğu ben üstlendim. Bugün burada size içimi döküyorum ve sizden bir tek şey istiyorum. İçinizde Galatasaray ruhunu yaşıyorsanız, kendinizi Galatasaraylı hissediyorsanız; bugün bunu sahaya yansıtın. Biz iyi bir takımız, kenetlendikçe de daha güçlüyüz. Ve kalan bölümdeki tablonun sorumluluğuna ortağız.



Bu akşam tribünde olacağım ve ben de bir Galatasaray taraftarı olarak bu ruhu sizde görmek istiyorum."