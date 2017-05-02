Dursun Özbek, takımı böyle motive etmiş
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bursaspor karşısında 5-0 kazanılan karşılaşma öncesi takım kampını ziyaret ederek maç yemeğinde oyunculara yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.
Dursun Özbek'in takımdaşlık ruhuna vurgu yaptığı konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
"Bu sezon gösterdiğimiz performans ve ligde bulunduğumuz konum, Galatasaray'a yakışmıyor. Artık daha fazlasına tahammülümüz kalmadı; sizden bugün sahaya çıkıp, elinizden gelenden de fazlasını yapmanızı bekliyorum.
Başkanlık dönemim boyunca birçok fedakarlık yaptım; kendi işimi arka planlara attım, maddi ve manevi olarak kulübümüze destekte bulundum.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bugüne kadarki tüm sorumluluğu ben üstlendim. Bugün burada size içimi döküyorum ve sizden bir tek şey istiyorum. İçinizde Galatasaray ruhunu yaşıyorsanız, kendinizi Galatasaraylı hissediyorsanız; bugün bunu sahaya yansıtın. Biz iyi bir takımız, kenetlendikçe de daha güçlüyüz. Ve kalan bölümdeki tablonun sorumluluğuna ortağız.
Bu akşam tribünde olacağım ve ben de bir Galatasaray taraftarı olarak bu ruhu sizde görmek istiyorum."
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 18:19
- Revirbahçe
Toplam 3
Yorum
beko sadece kjaer olmasın beşiktaş taraftarıyla tarihi farkla ayrılır bu maçtan.eline böyle bi koz geçmişken 4-5 atmadan bırakmaz arenadan feneri
- Aboubakar’ın yerine Locadia
Toplam 12
Yorum
Smookie 1.91 departlı şutör asist özelliği çok yüksek oyun stili tam bi forvet değilde :D sanki babelin 2017 versiyonu bence çok iş yapar abu dan !!
- 'Golcü dediğin ‘Ba’ gibi olur!'
Toplam 12
Yorum
m.ali onal Oğuzha'ın yerine kesinlikle Tolgay oynamalı. Oğuzhan, eski özelliklerini kaybetmiş.
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