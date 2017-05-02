Çalık siftah yaptı
Devre arasında 2.5 milyon euro’ya Gençlerbirliği’nden Galatasaray’a gelen Ahmet Çalık, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Bursaspor ağlarına gönderdi.
Galatasaray'da 5-0'lık Bursaspor zaferinde Ahmet Çalık da ilkleri yaşadı. Sarı- kırmızılılara devre arasında Gençlerbirliği'nden gelen ve bonservisine 2.5 milyon euro ödenen milli stoper, Aslan'da dün akşamki üçüncü golün altına imzasını attı. Teknik direktör İgor Tudor'un son dönemde savunmadaki değişmez ismi olan 23 yaşındaki savunmacı, mücadelenin 57. dakikasında takipçiliğinin semeresini harika bir golle aldı.
12. MAÇINDA YAZDI
Cimbom sağ çaprazdan bir serbest vuruş kazanırken, topun başına Sneijder geçti. Hollandalı yıldız topu arka direğe kesti, rakibinden kurtulan Ahmet Çalık altı pasta kafayla fileleri havalandırdı. Cimbom'da Çalık, ligde 9, kupada 3 maçta forma giydi.
FATY'DEN ÖLÜMCÜL TEKME
Ahmet Çalık, 42. dakikada gelişen bir pozisyonda yürekleri ağza getirdi. Ayağını fazla kaldıran Faty, Çalık'ın suratına vurdu. Acı içinde yerde kalan G.Saraylı stoper tedavisinin ardından oyuna devam edebildi. Hakem Faty'e sarı gösterirken, kırmızı bekleyen G.Saraylı futbolcular Halis Özkahya'ya itiraz ettiler.
DİKİŞ ATILDI
Faty'nin darbesi sonrasında dudağının üst kısmında yırtık oluşan Ahmet Çalık'a ilk müdahale sahada yapıldı. Genç stoperin dudağının üstüne zımba şeklinde dikişler atıldı.
12. MAÇINDA YAZDI
Cimbom sağ çaprazdan bir serbest vuruş kazanırken, topun başına Sneijder geçti. Hollandalı yıldız topu arka direğe kesti, rakibinden kurtulan Ahmet Çalık altı pasta kafayla fileleri havalandırdı. Cimbom'da Çalık, ligde 9, kupada 3 maçta forma giydi.
FATY'DEN ÖLÜMCÜL TEKME
Ahmet Çalık, 42. dakikada gelişen bir pozisyonda yürekleri ağza getirdi. Ayağını fazla kaldıran Faty, Çalık'ın suratına vurdu. Acı içinde yerde kalan G.Saraylı stoper tedavisinin ardından oyuna devam edebildi. Hakem Faty'e sarı gösterirken, kırmızı bekleyen G.Saraylı futbolcular Halis Özkahya'ya itiraz ettiler.
DİKİŞ ATILDI
Faty'nin darbesi sonrasında dudağının üst kısmında yırtık oluşan Ahmet Çalık'a ilk müdahale sahada yapıldı. Genç stoperin dudağının üstüne zımba şeklinde dikişler atıldı.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
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GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Çalık siftah yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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