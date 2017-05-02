 Çalık siftah yaptı – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Çalık siftah yaptı

    Çalık siftah yaptı

    Devre arasında 2.5 milyon euro’ya Gençlerbirliği’nden ’a gelen , sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Bursaspor ağlarına gönderdi.

    'da 5-0'lık Bursaspor zaferinde Ahmet Çalık da ilkleri yaşadı. Sarı- kırmızılılara devre arasında Gençlerbirliği'nden gelen ve bonservisine 2.5 milyon euro ödenen milli stoper, Aslan'da dün akşamki üçüncü golün altına imzasını attı. Teknik direktör İgor Tudor'un son dönemde savunmadaki değişmez ismi olan 23 yaşındaki savunmacı, mücadelenin 57. dakikasında takipçiliğinin semeresini harika bir golle aldı.

    12. MAÇINDA YAZDI
    Cimbom sağ çaprazdan bir serbest vuruş kazanırken, topun başına Sneijder geçti. Hollandalı yıldız topu arka direğe kesti, rakibinden kurtulan Ahmet Çalık altı pasta kafayla fileleri havalandırdı. Cimbom'da Çalık, ligde 9, kupada 3 maçta forma giydi.



    FATY'DEN ÖLÜMCÜL TEKME
    , 42. dakikada gelişen bir pozisyonda yürekleri ağza getirdi. Ayağını fazla kaldıran Faty, Çalık'ın suratına vurdu. Acı içinde yerde kalan G.Saraylı stoper tedavisinin ardından oyuna devam edebildi. Hakem Faty'e sarı gösterirken, kırmızı bekleyen G.Saraylı futbolcular Halis Özkahya'ya itiraz ettiler.



    DİKİŞ ATILDI
    Faty'nin darbesi sonrasında dudağının üst kısmında yırtık oluşan Ahmet Çalık'a ilk müdahale sahada yapıldı. Genç stoperin dudağının üstüne zımba şeklinde dikişler atıldı.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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