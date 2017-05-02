Bruma: Galatasaray'da çok mutluyum

Portekizli futbolcu, hakkında çıkan transfer haberlerine de cevap vererek şu ifadeleri kullandı;

"Teşekkürü hak ediyorlar"

"Taraftarlar teşekkürü hak ediyor, buraya geldiler, bizi desteklediler. Fenerbahçe maçında iyi performans gösterdik ama istemediğimiz sonuç gerçekleşti. Bugün sahaya çıkıp reaksiyon gösterip iyi performans göstermemiz gerekiyordu. Önemli olan takım olarak galibiyetler almamız. Bu yüzden böyle günlerde gol atıp, atmamam benim için önemli değil. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."



"Yazılıp çizilecektir"

1 yıl daha sözleşmem var. Burada çok mutluyum. Gazetelerin işi bu, transfer haberleri her zaman yazılıp çizilecektir. Ben şu anda Galatasaray'a odaklanmış durumdayım."