Bruma: Galatasaray'da çok mutluyum
Bursaspor’u deplasmanda 5-0 yenen Galatasaray’ın en etkili isimlerinden olan ve 2 gole imza atan Bruma, mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa konuştu.
Portekizli futbolcu, hakkında çıkan transfer haberlerine de cevap vererek şu ifadeleri kullandı;
"Teşekkürü hak ediyorlar"
"Taraftarlar teşekkürü hak ediyor, buraya geldiler, bizi desteklediler. Fenerbahçe maçında iyi performans gösterdik ama istemediğimiz sonuç gerçekleşti. Bugün sahaya çıkıp reaksiyon gösterip iyi performans göstermemiz gerekiyordu. Önemli olan takım olarak galibiyetler almamız. Bu yüzden böyle günlerde gol atıp, atmamam benim için önemli değil. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
"Yazılıp çizilecektir"
1 yıl daha sözleşmem var. Burada çok mutluyum. Gazetelerin işi bu, transfer haberleri her zaman yazılıp çizilecektir. Ben şu anda Galatasaray'a odaklanmış durumdayım."
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 18:58
- Revirbahçe
Toplam 3
Yorum
beko sadece kjaer olmasın beşiktaş taraftarıyla tarihi farkla ayrılır bu maçtan.eline böyle bi koz geçmişken 4-5 atmadan bırakmaz arenadan feneri
- Aboubakar’ın yerine Locadia
Toplam 12
Yorum
Smookie 1.91 departlı şutör asist özelliği çok yüksek oyun stili tam bi forvet değilde :D sanki babelin 2017 versiyonu bence çok iş yapar abu dan !!
- 'Golcü dediğin ‘Ba’ gibi olur!'
Toplam 12
Yorum
m.ali onal Oğuzha'ın yerine kesinlikle Tolgay oynamalı. Oğuzhan, eski özelliklerini kaybetmiş.
Bruma: Galatasaray'da çok mutluyum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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