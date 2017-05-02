 8. kez gol yemeden tamamladı – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    8. kez gol yemeden tamamladı

    8. kez gol yemeden tamamladı
    , Bursaspor deplasmanında farklı zafere koşarken ayrıca bu sezon 8. kez bir karşılaşmayı gol yemeden tamamlamayı başardı. Ligde son olarak 3 Nisan'da oynanan 4-0'lık Adanaspor mücadelesini gol yemeden tamamlayan sarı-kırmızılı takım, İgor Tudor yönetiminde çıktığı 9 karşılaşmada kalesinde 13 gol gördü.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:30
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