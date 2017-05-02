5 Aslan gücünde
İki maçtır sıfır çeken G.Saray, Bursa’da ayağa kalktı; 5 golle şov yaptı. Aslan, gücünü hatırlayıp, yüreğini ve cesaretini de ortaya koyunca ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdi. Müthiş oynayan, rakibe yarım pozisyon dahi vermeyen G.Saray'ı Bruma ateşledi. Ertuğrul'un kendi kalesine attığı golü hazırlayıp bir de gol atan Portekizli yıldız, Timsah'ın fişini çekti. Sonrası kolaydı. Ahmet Çalık, Podolski ve Yasin'le fark geldi. Cimbom, Başakşehir ve F.Bahçe yenilgilerini bir nebze de olsa unutturdu.
Galatasaray, Bursaspor galibiyetiyle hayata döndü: 5-0. Arka arkaya Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilerek taraftarlarını üzen ve Avrupa'ya gidememe tehlikesi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda farka koştu. İlk yarıda Bruma şov vardı. Portekizli oyuncunun 5. dakikada sert vuruşunda Ertuğrul'a çarpan top ağlara gitti. Genç yıldız, 45'te de Lukas Podolski ile verkaç yapıp nefis bir gol attı.
İkinci 45 dakikada Ahmet Çalık, Lukas Podolski ve Yasin Öztekin Harun'u avlayıp skoru belirleyen isimlerdi. Ayrıca Cimbom'un şahlandığı maçta Sabri Sarıoğlu ve Yasin Öztekin'in birer vuruşları da çizgiden çıkarıldı.
RAKİP KASIMPAŞA
Bu sezon deplasmanda ilk kez 5 gol birden atan Galatasaray, takipçisi Trabzonspor'la arasındaki farkı 4'e çıkartırken, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 4'e düşürmüş oldu. Son ana kadar yarışacağının sinyalini veren sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta TT Arena'da Kasımpaşa ile karşılaşacak.
BEŞLİK OLDU
Geçen hafta Akhisar Belediye'ye 5-1 yenilen Bursaspor, Galatasaray karşısında da varlık gösteremedi ve güçlü rakibinden de 5 gol birden yedi. Yeşil-beyazlı ekibin yediği gol sayısı 45'e, Galatasaray'ın attığı gol sayısı ise 55'e yükseldi.
BİR DEĞİŞİKLİK YAPTI
Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'na oynanan maçta Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettikleri derbi maçtaki kadrodan tek değişiklik yaptı. Hırvat çalıştırıcı, sadece sakatlığı bulunan Semih Kaya'nın yerine savunmada tecrübeli Hakan Balta'ya görev verdi.
İkinci 45 dakikada Ahmet Çalık, Lukas Podolski ve Yasin Öztekin Harun'u avlayıp skoru belirleyen isimlerdi. Ayrıca Cimbom'un şahlandığı maçta Sabri Sarıoğlu ve Yasin Öztekin'in birer vuruşları da çizgiden çıkarıldı.
RAKİP KASIMPAŞA
Bu sezon deplasmanda ilk kez 5 gol birden atan Galatasaray, takipçisi Trabzonspor'la arasındaki farkı 4'e çıkartırken, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 4'e düşürmüş oldu. Son ana kadar yarışacağının sinyalini veren sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta TT Arena'da Kasımpaşa ile karşılaşacak.
BEŞLİK OLDU
Geçen hafta Akhisar Belediye'ye 5-1 yenilen Bursaspor, Galatasaray karşısında da varlık gösteremedi ve güçlü rakibinden de 5 gol birden yedi. Yeşil-beyazlı ekibin yediği gol sayısı 45'e, Galatasaray'ın attığı gol sayısı ise 55'e yükseldi.
BİR DEĞİŞİKLİK YAPTI
Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'na oynanan maçta Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettikleri derbi maçtaki kadrodan tek değişiklik yaptı. Hırvat çalıştırıcı, sadece sakatlığı bulunan Semih Kaya'nın yerine savunmada tecrübeli Hakan Balta'ya görev verdi.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
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GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
5 Aslan gücünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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