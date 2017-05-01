Yasin Öztekin'den Tudor'a mesaj

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yasin Öztekin, Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"GOL ATAMAYINCA İNSANIN MORALİ BOZULUYOR"

"Aziz Behich'i tebrik ediyorum golümü çıkardığı için. Atsaydım güzel olacaktı ama 89'da attım. 9 haftadır gol atamıyordum. Bunun baskısı vardı. Gol atamadığımda insanın morali bozuluyor. Yendiğimiz için mutluyuz tabi ama insan kendisi için de üzülüyor."

"GALATASARAY GİBİ OYNAMAMIŞTIK"

"Tabi zor süreçten geçiyoruz. Şu anda aslında Fenerbahçe'ye karşı da iyi oynadık, baskılı oynadık. Bugün de daha iyi oynadık. 5 gol atıp kazandık. Bundan sonra 5 maçımız var. Umarım böyle oynayıp Galatasaray'ı hak ettiği yere getirmek istiyoruz."

"UMARIM BU SİSTEMDE DEVAM EDERİZ"

"Hoca geldiğinde kendi sistemini getirdi. Biz de 7-8 haftadır çok kötü oynamadık ama Galatasaray gibi de oynamadık. Hocanın istediklerini yapmaya çalıştık ama her zaman olmadı. Bizim için de kolay değil. Sistem değiştiriyoruz. 3-5-2, 4-3-3. Biz böyle 4'lüde daha rahatız ve umarım bundan sonra bu sistemde oynarız."

