 Yasin Öztekin'den Tudor'a mesaj – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'den 'a mesaj

    Yasin Öztekin'den Tudor'a mesaj

    , Bursaspor maçının ardından 'a mesaj gönderdi.

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu , Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    "GOL ATAMAYINCA İNSANIN MORALİ BOZULUYOR"

    "Aziz Behich'i tebrik ediyorum golümü çıkardığı için. Atsaydım güzel olacaktı ama 89'da attım. 9 haftadır gol atamıyordum. Bunun baskısı vardı. Gol atamadığımda insanın morali bozuluyor. Yendiğimiz için mutluyuz tabi ama insan kendisi için de üzülüyor."

    "GALATASARAY GİBİ OYNAMAMIŞTIK"

    "Tabi zor süreçten geçiyoruz. Şu anda aslında Fenerbahçe'ye karşı da iyi oynadık, baskılı oynadık. Bugün de daha iyi oynadık. 5 gol atıp kazandık. Bundan sonra 5 maçımız var. Umarım böyle oynayıp Galatasaray'ı hak ettiği yere getirmek istiyoruz."

    "UMARIM BU SİSTEMDE DEVAM EDERİZ"

    "Hoca geldiğinde kendi sistemini getirdi. Biz de 7-8 haftadır çok kötü oynamadık ama Galatasaray gibi de oynamadık. Hocanın istediklerini yapmaya çalıştık ama her zaman olmadı. Bizim için de kolay değil. Sistem değiştiriyoruz. 3-5-2, 4-3-3. Biz böyle 4'lüde daha rahatız ve umarım bundan sonra bu sistemde oynarız."

    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yasin Öztekin'den Tudor'a mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.