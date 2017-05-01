 Tunç Üner’e sahip çıktılar – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ’e sahip çıktılar

    Tunç Üner’e sahip çıktılar

    Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamadan sonra Başkan tarafından disipline verilen , Galatasaray'da adeta muhalefetin sesi oldu.

    Özbek yönetiminin aldığı bu kararının disiplin kurulunda rahatsızlık yarattığı ve bazı üyelerin istifa hazırlığında olduğu iddia edildi.

    Camianın önemli isimleri Tunç Üner'i arayarak desteklerini iletirken Başkan Özbek'e de disiplin kararından vazgeçmesi konusunda baskı yaptıkları öğrenildi.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:59
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