Tunç Üner’e sahip çıktılar

Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamadan sonra Başkan Dursun Özbek tarafından disipline verilen Tunç Üner, Galatasaray'da adeta muhalefetin sesi oldu.

Özbek yönetiminin aldığı bu kararının disiplin kurulunda rahatsızlık yarattığı ve bazı üyelerin istifa hazırlığında olduğu iddia edildi.



Camianın önemli isimleri Tunç Üner'i arayarak desteklerini iletirken Başkan Özbek'e de disiplin kararından vazgeçmesi konusunda baskı yaptıkları öğrenildi.