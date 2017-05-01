Tunç Üner’e sahip çıktılar
Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamadan sonra Başkan Dursun Özbek tarafından disipline verilen Tunç Üner, Galatasaray'da adeta muhalefetin sesi oldu.
Özbek yönetiminin aldığı bu kararının disiplin kurulunda rahatsızlık yarattığı ve bazı üyelerin istifa hazırlığında olduğu iddia edildi.
Camianın önemli isimleri Tunç Üner'i arayarak desteklerini iletirken Başkan Özbek'e de disiplin kararından vazgeçmesi konusunda baskı yaptıkları öğrenildi.
Camianın önemli isimleri Tunç Üner'i arayarak desteklerini iletirken Başkan Özbek'e de disiplin kararından vazgeçmesi konusunda baskı yaptıkları öğrenildi.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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