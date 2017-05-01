Semih kadro dışı
Igor Tudor son antrenmanda sakatlanan ve alt arka adalesinde hafif ağrı bulunan Semih Kaya'yı tedbir amaçlı olarak kadroya almadı. Fenerbahçe karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncunun tedavisine devam edileceği ifade edilirken Semih'in yerine Chedjou kadrodaki yerini alacak.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
Semih kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.