 Semih kadro dışı – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Semih kadro dışı

    Semih kadro dışı
    Igor Tudor son antrenmanda sakatlanan ve alt arka adalesinde hafif ağrı bulunan Semih Kaya'yı tedbir amaçlı olarak kadroya almadı. Fenerbahçe karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncunun tedavisine devam edileceği ifade edilirken Semih'in yerine Chedjou kadrodaki yerini alacak.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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