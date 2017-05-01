 Penaltı itirazları! – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Penaltı itirazları!

    Penaltı itirazları!

    Süper Lig'in 29. haftasında oynanan - mücadelesinin ilk 45 dakikasında hakem Halis Özkahya sarı-kırmızılıların lehine önemli bir kararı es geçti.

    - maçının ilk yarısında mücadelenin hakemi Halis Özkahya çok tartışmalı bir karara imza attı. Bursaspor savunmacısı Ertuğrul Ersoy'un ceza sahasında eliyle yaptığı net müdahaleyi görmeyen Özkahya devam dedi.

    Ertuğrul'dan seken top Bruma'nın önünde kalırken pozisyonun devamında sarı-kırmızılılar tehlike yaratamadı.

    Galatasaraylı futbolcular kısa süreli itirazdan sonra oyuna devam ettiler.

    Fenerbahçe maçındaki arzu ve coşkuyu devam ettiren Galatasaray, ilk yarıdaki dominant oyununu ikinci yarıda da sürdürdü.

    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:36
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