Penaltı itirazları!
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Bursaspor - Galatasaray mücadelesinin ilk 45 dakikasında hakem Halis Özkahya sarı-kırmızılıların lehine önemli bir kararı es geçti.
Bursaspor - Galatasaray maçının ilk yarısında mücadelenin hakemi Halis Özkahya çok tartışmalı bir karara imza attı. Bursaspor savunmacısı Ertuğrul Ersoy'un ceza sahasında eliyle yaptığı net müdahaleyi görmeyen Özkahya devam dedi.
Ertuğrul'dan seken top Bruma'nın önünde kalırken pozisyonun devamında sarı-kırmızılılar tehlike yaratamadı.
Galatasaraylı futbolcular kısa süreli itirazdan sonra oyuna devam ettiler.
Fenerbahçe maçındaki arzu ve coşkuyu devam ettiren Galatasaray, ilk yarıdaki dominant oyununu ikinci yarıda da sürdürdü.
Ertuğrul'dan seken top Bruma'nın önünde kalırken pozisyonun devamında sarı-kırmızılılar tehlike yaratamadı.
Galatasaraylı futbolcular kısa süreli itirazdan sonra oyuna devam ettiler.
Fenerbahçe maçındaki arzu ve coşkuyu devam ettiren Galatasaray, ilk yarıdaki dominant oyununu ikinci yarıda da sürdürdü.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Penaltı itirazları!
Toplam 3
Yorum
Aslan BU YIL HAKEMLERDENDE AYRI CEKTIK ALLAHINDAN BULSUNLAR
- Galatasaray'dan gol yağmuru
Toplam 3
Yorum
Aslan BIZ IYI OLUNCA RAKIBIDE HAKEMIDE YENERIZ AHMET'E YAPILAN NET KIRMIZI KART VE PENALTIMIZI VERMEYEN AYNI HAREKETI CAROLE YAPINCA CEZAYI KESTI
- Mahmut Uslu o hareket hakkında konuştu
Toplam 12
Yorum
Eryaman Üç maymunlar
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