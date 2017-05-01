 İki isimle döndü – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    İki isimle döndü

    İki isimle döndü
    Lizbon'dan başlayarak sırasıyla Milano-Roma ile Barcelona-Madrid hattında dolaşan Cenk Ergün, İstanbul'a döndü. Douglas (Gijon/Sağ kanat) ve Vermaelen (Roma/Stoper) ile ilgili aldığı bilgiler yönetimi heyecanlandırırken bu oyuncuların üzerinde durulacağı bildirildi.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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