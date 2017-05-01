İki isimle döndü
Lizbon'dan başlayarak sırasıyla Milano-Roma ile Barcelona-Madrid hattında dolaşan Cenk Ergün, İstanbul'a döndü. Douglas (Gijon/Sağ kanat) ve Vermaelen (Roma/Stoper) ile ilgili aldığı bilgiler yönetimi heyecanlandırırken bu oyuncuların üzerinde durulacağı bildirildi.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
İki isimle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.