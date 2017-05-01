İki isimle döndü

Lizbon'dan başlayarak sırasıyla Milano-Roma ile Barcelona-Madrid hattında dolaşan Cenk Ergün, İstanbul'a döndü. Douglas (Gijon/Sağ kanat) ve Vermaelen (Roma/Stoper) ile ilgili aldığı bilgiler yönetimi heyecanlandırırken bu oyuncuların üzerinde durulacağı bildirildi.