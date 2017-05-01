Haydi artık Aslan!
Son 4 maçında 3 mağlubiyet alarak taraftarlarını üzen sarı-kırmızılı ekip için karşılaşma büyük önem taşıyor. Avrupa kupalarına katılması tehlikede olan Cimbom puan kaybederse oldukça sıkıntılı bir duruma düşecek.
Galatasaray, haftanın kapanış maçında Bursaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılı ekip, kötü gidişe "dur" demeye çalışacak. Son 4 lig maçında, Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilip, yalnızca Adanaspor karşısında galip gelebilen ve eleştirilerin odağında yer alan Galatasaray için Bursa'daki maç Avrupa Ligi'ne katılma açısından büyük önem taşıyor. Cimbom'un, Trabzonspor'la arasında sadece 1 puan fark bulunuyor.
HEDEF ALTIDA ALTI
En azından sezonu iyi bir şekilde kapatmak isteyen futbolcular, Bursa maçında çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılıların aralarında yaptıkları toplantıda "Ligin sonuna geldik. Oynayalım, oynadığımız futboldan keyif alalım. 6 maçımızı da kazanarak güzel bir kapanış yapalım" fikrinde birleştiği öğrenildi.
4 OYUNCU SINIRDA
G.Saray'da Bursa maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyo r. Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, Bursaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
MAÇIN RAKAMLARI
Bursaspor, Galatasaray'a karşı ligde çıktığı son 9 maçta galibiyet elde edemedi. *Güçlü rakibini en son 2011-2012 sezonunda Bursa'da oynanan karşılaşmada Batalla'nın tek golüyle yenen Timsah, bu maçın ardından ligde çıktığı 9 karşılaşmada 5 mağlubiyet, 4 beraberlik aldı.
BALTA SÜRPRİZİ
Semih'i sakat olduğu için kadroya almayan Igor Tudor, sürpriz bir karara imza attı. Hırvat hoca, Bursa'da 5 haftadır forma şansı tanımadığı Hakan Balta'yı ilk 11'de sahaya sürecek. Chedjou'nun yerine tecrübeli oyuncuyu oynatmayı planlayan Tudor, savunmanın göbeğinde Ahmet Çalık'ın yarına Hakan Balta'yı yerleştirecek. Sarı-kırmızılı futbolcu, tam 50 gün sonra takıma dönmüş olacak.
Savaş ÇORLU
HEDEF ALTIDA ALTI
En azından sezonu iyi bir şekilde kapatmak isteyen futbolcular, Bursa maçında çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılıların aralarında yaptıkları toplantıda "Ligin sonuna geldik. Oynayalım, oynadığımız futboldan keyif alalım. 6 maçımızı da kazanarak güzel bir kapanış yapalım" fikrinde birleştiği öğrenildi.
4 OYUNCU SINIRDA
G.Saray'da Bursa maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyo r. Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, Bursaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
MAÇIN RAKAMLARI
Bursaspor, Galatasaray'a karşı ligde çıktığı son 9 maçta galibiyet elde edemedi. *Güçlü rakibini en son 2011-2012 sezonunda Bursa'da oynanan karşılaşmada Batalla'nın tek golüyle yenen Timsah, bu maçın ardından ligde çıktığı 9 karşılaşmada 5 mağlubiyet, 4 beraberlik aldı.
BALTA SÜRPRİZİ
Semih'i sakat olduğu için kadroya almayan Igor Tudor, sürpriz bir karara imza attı. Hırvat hoca, Bursa'da 5 haftadır forma şansı tanımadığı Hakan Balta'yı ilk 11'de sahaya sürecek. Chedjou'nun yerine tecrübeli oyuncuyu oynatmayı planlayan Tudor, savunmanın göbeğinde Ahmet Çalık'ın yarına Hakan Balta'yı yerleştirecek. Sarı-kırmızılı futbolcu, tam 50 gün sonra takıma dönmüş olacak.
Savaş ÇORLU
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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