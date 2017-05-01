 Gözler Özkahya’da – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Gözler Özkahya’da

    Gözler Özkahya’da

    ile arasındaki zorlu karşılaşmayı yönetecek.

    Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. 'ın, 'nın yönettiği son 5 maçta 1 kez kazanması sarı-kırmızılı taraftarları korkutuyor. Bursa ise Özkahya ile 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi aldı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:02
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