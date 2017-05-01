Gözler Özkahya’da
Bursaspor ile Galatasaray arasındaki zorlu karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.
Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. Galatasaray'ın, Halis Özkahya'nın yönettiği son 5 maçta 1 kez kazanması sarı-kırmızılı taraftarları korkutuyor. Bursa ise Özkahya ile 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi aldı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
Gözler Özkahya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.