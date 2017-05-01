Galatasaray'dan gol yağmuru

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray'ı konu etti. Maç Galatasaray'ın 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.



BRUMA'DAN ERKEN GOL

5. dakikada Carole'nin pasıyla rakibinden sıyrılıp sol çaprazdan ceza sahasına giren Bruma'nın şutunda defansa çarpan top filelerle buluştu. 0-1.

6. dakikada Bruma'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunu Aziz çizgi üzerinden çıkardı.

BRUMA DEVRE BİTMEDEN FARKI AÇTI

45. dakikada Bruma soldan geldi, içeri sokuldu. Podolski ile ikiye bir yapan Portekizli, karşı karşıya pozisyonda skoru 2-0'a getiren golü attı.





ASİST SNEIJDER GOL AHMET ÇALIK

İkinci yarıya da etkili başlayan Galatasaray, 57'de Ahmet Çalık ile durumu 3-0'a getirdi. Sağ kanattan serbest vuruş için topun başına geçen Wesley Sneijder'in arka direğe ortasında, Ahmet Çalık kafa vuruşunu yaptı ve ve kaleci Harun Tekin'in müdahalesi yetersiz kalınca top ağlarla buluştu: 3-0.

PODOLSKİ'DEN KLAS BİTİRİŞ

Bursaspor karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Galatasaray, 60. dakikada Lukas Podolski'nin golüyle farkı 4'e çıkardı. Sneijder, maçtaki ikinci asistini Alman yıldıza yaptı ve Podolski kalitesine yakışan bir vuruşla karşı karşıya pozisyonda kaleci Harun Tekin'i mağlup etmeyi başardı.

SON SÖZÜ YASİN ÖZTEKİN SÖYLEDİ

Galatasaray'da gol perdesini 89. dakikada Yasin Öztekin kapattı. Ceza sahasında topu sektirerek rakiplerini çalımlayan Yasin düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 5-0.

Karşılaşmayı 5-0 kazanan Galatasaray puanını 52'ye çıkardı ve 4. sıradaki yerini korudu. Bursaspor ise 35 puanla 13. sırada kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bursaspor'la deplasmanda oynadıkları maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'na oynanan maçta Hırvat teknik adam, geçen hafta Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettikleri derbi maçtaki kadrodan tek değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Semih Kaya'nın yerine stoperde Hakan Balta görev aldı.

- Taraftarlar fazla ilgi göstermedi

Bursaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya her iki takım taraftarları da fazla ilgi göstermedi.

Karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünün boş olduğu gözlendi. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün yarısını boş bıraktı.

Bursasporlu taraftarlar maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp, "Adam gibi oynayın, şampiyon olmayın" şeklinde tezahürat yaptı.

- Ankaragücü lehine tezahürat

Bursasporlu taraftarlar Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek TFF 1. Lig'e yükselen Ankaragücü lehine tezahürat yapmayı unutmadı.

Maçın 6'ncı dakikasında "Ankaragücü" diye bağıran yeşil-beyazlı taraftarların ellerinde sarı-lacivertli balonlar olduğu gözlendi.

- Bursaspor'da 5 değişiklik

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu ise geçen haftaki 11'de 5 değişiklik yaptı.

Topçu, yeşil-beyazlı takımın Akhisar Belediyespor ile deplasmanda oynadığı ve 5-1 kaybettiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Jorquera, Sercan Yıldırım ve Kubilay Kanatsızkuş'u yedek soyundurdu.

Mutlu Topçu, bu oyuncuların yerine Ertuğrul Ersoy, Onur Atasayar, Mert Örnek, Faty ve Stancu'ya ilk 11'de yer verdi.

-Geniş güvenlik önlemi

Stat çevresi ve içinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Taraftarlar stada 3 aşamalı aramadan geçtikten sonra girdi. Güvenlik tedbirleri kapsamında stadın Dikkaldırım semtine bakan Ayrancı Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya xxx, Kemal Yılmaz xx, Süleyman Özay xx

Bursaspor: Harun Tekin xx, Aziz Behich xx, Şamil Çinaz xx, Ertuğrul Ersoy x, Onur Atasayar xx, Mert Örnek xx, Merter Yüce x, Ricardo Faty x (Cristobal Jorquera dk. 45 x), Pablo Batalla xx, Josua John x, Bogdan Stancu xx

Yedekler: Mert Günok, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Bilal Kısa, Sercan Yıldırım, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: Mutlu Topçu

Galatasaray: Fernando Muslera xx, Sabri Sarıoğlu xx, Ahmet Çalık xx, Hakan Balta xx, Lionel Carole xx, Yasin Öztekin xx, Selçuk İnan xx, Tolga Ciğerci xx, Wesley Sneijder xx, Bruma xxx, Lukas Podolski xx

Yedekler: Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Martin Lines, Nigel De Jong, Garry Rodrigues, Filipe Josue, Eren Derdiyok

Teknik Direktör: Igor Tudor