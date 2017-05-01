 Florya’da istifa sesleri – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Florya’da istifa sesleri

    Florya’da istifa sesleri

    G.Saraylı taraftarlar başkan Dursun Özbek ve yönetimini istifaya çağırdı.

    G.Saray'da dün protesto vardı. Takım maç için Bursa'da olmasına rağmen dün tesislere giden bir grup taraftar yönetimi istifaya davet etti. Alınan kötü sonuçlar nedeniyle sosyal medyada örgütlenen 500 kişilik grup Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek meşaleler yaktı ve başkan Dursun Özbek'i istifaya davet etti. Tesis duvarlarına "Yönetim istifa" yazan taraftarlar, bir süre protestosunu sürdürdükten sonra dağıldı.

    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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