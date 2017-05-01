Florya’da istifa sesleri

G.Saray'da dün protesto vardı. Takım maç için Bursa'da olmasına rağmen dün tesislere gidenAlınan kötü sonuçlar nedeniyle sosyal medyada örgütlenen 500 kişilik grup'ne giderek meşaleler yaktı ve başkan Dursun Özbek'i istifaya davet etti. Tesis duvarlarınayazan taraftarlar, bir süre protestosunu sürdürdükten sonra dağıldı.