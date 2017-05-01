Florya’da istifa sesleri
G.Saraylı taraftarlar başkan Dursun Özbek ve yönetimini istifaya çağırdı.
G.Saray'da dün protesto vardı. Takım maç için Bursa'da olmasına rağmen dün tesislere giden bir grup taraftar yönetimi istifaya davet etti. Alınan kötü sonuçlar nedeniyle sosyal medyada örgütlenen 500 kişilik grup Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek meşaleler yaktı ve başkan Dursun Özbek'i istifaya davet etti. Tesis duvarlarına "Yönetim istifa" yazan taraftarlar, bir süre protestosunu sürdürdükten sonra dağıldı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
Florya’da istifa sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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