Bursa’yı seviyor
Wes Sneijder, en çok golü Bursaspor ağlarına yolladı.
Galatasaray'ın son dönemde eleştirilen ismi Wesley Sneijder bugün de ilk 11'de yer alacak. Fenerbahçe karşısında istekli futbolunu skoru çeviremeyen Hollandalı yıldız, takımın yine en büyük kozu olacak. Öte yandan Sneijder, Bursaspor'a karşı çıktığı 11 resmi maçta 6 kez gol sevinci yaşamayı başardı. Ayrıca tecrübeli oyuncunun, kariyerinde en fazla gol attığı rakip de Bursaspor...
GALATASARAY'I BOŞ GEÇMİYOR!
Bursaspor'da ise Bogdan Stancu tehlike yaratabilecek isimler arasında yer alıyor. Bu sezon 2 golü bulunan Rumen futbolcu, eski takımına karşı çıktığı 9 lig maçında ise fileleri 5 kez havalandırdı.
GALATASARAY'I BOŞ GEÇMİYOR!
Bursaspor'da ise Bogdan Stancu tehlike yaratabilecek isimler arasında yer alıyor. Bu sezon 2 golü bulunan Rumen futbolcu, eski takımına karşı çıktığı 9 lig maçında ise fileleri 5 kez havalandırdı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
Bursa’yı seviyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.