 Bursa’yı seviyor – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Bursa’yı seviyor

    Bursa’yı seviyor

    Wes Sneijder, en çok golü ağlarına yolladı.

    'ın son dönemde eleştirilen ismi Wesley Sneijder bugün de ilk 11'de yer alacak. Fenerbahçe karşısında istekli futbolunu skoru çeviremeyen Hollandalı yıldız, takımın yine en büyük kozu olacak. Öte yandan Sneijder, Bursaspor'a karşı çıktığı 11 resmi maçta 6 kez gol sevinci yaşamayı başardı. Ayrıca tecrübeli oyuncunun, kariyerinde en fazla gol attığı rakip de ...

    GALATASARAY'I BOŞ GEÇMİYOR!
    Bursaspor'da ise Bogdan Stancu tehlike yaratabilecek isimler arasında yer alıyor. Bu sezon 2 golü bulunan Rumen futbolcu, eski takımına karşı çıktığı 9 lig maçında ise fileleri 5 kez havalandırdı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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