Bruma: Galatasaray'da çok mutluyum
Bursaspor’u deplasmanda 5-0 yenen Galatasaray’ın en etkili isimlerinden olan ve 2 gole imza atan Bruma, mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa konuştu.
Portekizli futbolcu, hakkında çıkan transfer haberlerine de cevap vererek şu ifadeleri kullandı;
"Teşekkürü hak ediyorlar"
"Taraftarlar teşekkürü hak ediyor, buraya geldiler, bizi desteklediler. Fenerbahçe maçında iyi performans gösterdik ama istemediğimiz sonuç gerçekleşti. Bugün sahaya çıkıp reaksiyon gösterip iyi performans göstermemiz gerekiyordu. Önemli olan takım olarak galibiyetler almamız. Bu yüzden böyle günlerde gol atıp, atmamam benim için önemli değil. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
"Yazılıp çizilecektir"
1 yıl daha sözleşmem var. Burada çok mutluyum. Gazetelerin işi bu, transfer haberleri her zaman yazılıp çizilecektir. Ben şu anda Galatasaray'a odaklanmış durumdayım."
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:09
- ''İkincilik ve kupa iyi iş''
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Kümeye düşme adayı Rizeye bile 6 savunma adamıyla çıkıyorsun senin bildiğin sana kalsın Musa şu haliyle 40 tane RVP eder BJK maçında oynatma
- Galatasaray'dan gol yağmuru
Toplam 6
Yorum
Özgür Bu maç kimseyi yanıltmasın geçen hafta akhisarda bursa ya 5 attı adana maçına benzer bi durum hala aynı fikirdeyim tudor gs ın hocası olamaz
- Penaltı itirazları!
Toplam 8
Yorum
ne kadar kollama o kadar başarı. HAMZA DENİZLİ ORHAN HOCA şota sadi hami hoca BAŞARIYI YAKALAMAK İÇİN 40 HOCA DEĞİŞTİRSENİZ TFF İSTEMEDİKTEN SONRA BAŞARI GELMEZ.
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