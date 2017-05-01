 Bony’den güzel haber – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Bony’den güzel haber

    Bony’den güzel haber

    Guardiola, Fildişili golcüyü kadrosunda düşünmüyor.

    'ın gözdelerinden Wilfried Bony, M. City tarafından satışa çıkarıldı. Pep Guardiola sezon başında 2.35 milyon euro'ya Stoke'a kiraladığı Fildişili oyuncuyu kadrosunda istemiyor. Şubat ayında oynanan West Brom maçından sonra kadro dışı bırakılan 28 yaşındaki Bony, 2.5 aydır maç oynamıyor. Soyunma odasında takım arkadaşlarıyla yumruk yumruğa kavga eden Fildişi Sahilli oyuncu için City'nin herhangi bir rakamı kabul etmeye hazır olduğu bildirildi. Eski takımı Swansea da peşinde.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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