Bony’den güzel haber
Guardiola, Fildişili golcüyü kadrosunda düşünmüyor.
Galatasaray'ın gözdelerinden Wilfried Bony, M. City tarafından satışa çıkarıldı. Pep Guardiola sezon başında 2.35 milyon euro'ya Stoke'a kiraladığı Fildişili oyuncuyu kadrosunda istemiyor. Şubat ayında oynanan West Brom maçından sonra kadro dışı bırakılan 28 yaşındaki Bony, 2.5 aydır maç oynamıyor. Soyunma odasında takım arkadaşlarıyla yumruk yumruğa kavga eden Fildişi Sahilli oyuncu için City'nin herhangi bir rakamı kabul etmeye hazır olduğu bildirildi. Eski takımı Swansea da peşinde.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
Bony’den güzel haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.