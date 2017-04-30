 Son idmanını yapacak – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Son idmanını yapacak

    Son idmanını yapacak
    yarın deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşma için bugün yola çıkacak. Sabah son taktik çalışmasını yapacak olan sarı-kırmızılı takım, idmandan sonra özel feribot ile Mudanya oradan da Bursa'ya geçecek. Maçtan sonra da aynı şekilde yine Yazılı Medya feribot ile İstanbul'a dönecek.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:13
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