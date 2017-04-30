 Manga geliyor – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Manga geliyor

    Manga geliyor

    Gelecek sezon savunmaya en az bir takviye yapacak , rotasını İngiltere'ye çevirdi.

    Ada basını, sarı-kırmızılıların Championship ekibi Cardiff City'nin Gabon'lu stoperi Bruno Manga'yı sezon sonunda renklerine katacağını yazdı. 28 yaşındaki Manga'nın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

    G.SARAY'I İSTİYOR
    Cardiff'in sözleşme yenileme isteğini geri çeviren Manga'nın, G.Saray'a gelmek istediği belirtildi. 2014'te Fransız ekibi Lorient'ten 6.25 milyon euro karşılığında transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu için bazı Avrupa takımlarının da ilgisinin olduğu dile getiriliyor.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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