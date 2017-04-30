Manga geliyor

Gelecek sezon savunmaya en az bir takviye yapacak Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Ada basını, sarı-kırmızılıların Championship ekibi Cardiff City'nin Gabon'lu stoperi Bruno Manga'yı sezon sonunda renklerine katacağını yazdı. 28 yaşındaki Manga'nın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.



G.SARAY'I İSTİYOR

Cardiff'in sözleşme yenileme isteğini geri çeviren Manga'nın, G.Saray'a gelmek istediği belirtildi. 2014'te Fransız ekibi Lorient'ten 6.25 milyon euro karşılığında transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu için bazı Avrupa takımlarının da ilgisinin olduğu dile getiriliyor.