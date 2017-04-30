 G.Saray taraftarından Florya'da protesto – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    G.Saray taraftarından Florya'da protesto

    G.Saray taraftarından Florya'da protesto

    Bir grup taraftarı, sarı-kırmızılı kulübün başkanı 'i istifaya çağırdı.

    Futbol Takımı'nın aldığı kötü sonuçlardan sonra sosyal medyada organize olan bir grup taraftar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek sarı-kırmızılı kulübün yönetimini protesto etti.

    Meşaleler yakan ve aleyhinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Özbek'i istifaya davet etti. Tesis duvarına sprey boyayla "Yönetim istifa" yazan taraftarlar, bir süre protestosunu sürdürdükten sonra dağıldı.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:52
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