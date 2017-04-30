G.Saray taraftarından Florya'da protesto
Bir grup Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'i istifaya çağırdı.
Galatasaray Futbol Takımı'nın aldığı kötü sonuçlardan sonra sosyal medyada organize olan bir grup taraftar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek sarı-kırmızılı kulübün yönetimini protesto etti.
Meşaleler yakan ve Dursun Özbek aleyhinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Özbek'i istifaya davet etti. Tesis duvarına sprey boyayla "Yönetim istifa" yazan taraftarlar, bir süre protestosunu sürdürdükten sonra dağıldı.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:52
- Kartal ava giderken avlandı!
Toplam 1
Yorum
rezalet şenol güneş istifa......................................................
- Dursun Özbek'ten özeleştiri
Toplam 9
Yorum
eko dursun özbek gs taraftarına artık sabır deme yeter artık 8derbinin 7si mağlbyet bi berbrlik basket aynı valeybol aynı utnmıyomusun.istfa et
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 3
Yorum
LİDER GFB alıskınsınız tabi uzaktan takib atmeye bide artık zevk almaya başlamıslar
G.Saray taraftarından Florya'da protesto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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