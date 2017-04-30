Galatasaray'da Semih Kaya şoku!
Galatasaray'da Semih Kaya'nın Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bursapor ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un son antrenmanda sakatlanan ve alt arka adalesinde hafif ağrı bulunan Semih Kaya'nın tedbir amaçlı olarak Bursaspor maçının kadrosundan çıkarıldığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.00'de deplasmanda Bursapor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.00'de deplasmanda Bursapor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kartal ava giderken avlandı!
Toplam 1
Yorum
rezalet şenol güneş istifa......................................................
- Dursun Özbek'ten özeleştiri
Toplam 9
Yorum
eko dursun özbek gs taraftarına artık sabır deme yeter artık 8derbinin 7si mağlbyet bi berbrlik basket aynı valeybol aynı utnmıyomusun.istfa et
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 3
Yorum
LİDER GFB alıskınsınız tabi uzaktan takib atmeye bide artık zevk almaya başlamıslar
Galatasaray'da Semih Kaya şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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