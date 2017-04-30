Galatasaray'da Semih Kaya şoku!

Galatasaray'da Semih Kaya'nın Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bursapor ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un son antrenmanda sakatlanan ve alt arka adalesinde hafif ağrı bulunan Semih Kaya'nın tedbir amaçlı olarak Bursaspor maçının kadrosundan çıkarıldığı ifade edildi.



Sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.00'de deplasmanda Bursapor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.