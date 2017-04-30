Galatasaray kampına özel misafir
Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe derbisinde yediği golden sonra ağlayan minik Doruk, Galatasaray'ın kampını ziyaret etti
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de yaptığı Fenerbahçe derbisinde yediği son dakika golünün ardından Türk Telekom Arena'da gözyaşlarına boğulan minik taraftar Mecit Doruk Karbuz, sarı-kırmızılı futbolcularla bir araya geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yalova'da yaşayan 7 yaşındaki Doruk, yarın Bursaspor ile oynayacağı maç için Bursa'da bulunan Galatasaray takımının kampını ziyaret etti.
Futbolcularla tanışan Doruk, hatıra fotoğrafı çektirdiği sarı-kırmızılı oyunculara formasını da imzalattı.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:04
- Eysseric’e kanca
Toplam 1
Yorum
Fb'li Çok iyi oyuncu alınması iyi olur bonservissiz, ayrıca kaleye Costil, sol beke Clichy, Veloso, Noboa, John Swift, Honda, Titi, Andre Castro
- Kocaman karmaşa
Toplam 13
Yorum
FB Aykut FB yi şampiyon yapması için takımda ALEX olması lazım. ALEX yok Aykut kendinden uzun santrafor almaz ve defans oynatır FB ye yazık olu
- 90+2'de 'Moussa Şov'
Toplam 10
Yorum
fb aleyhine hata varsa lehine daha çoktur geçen yıl aliyle fb hep kaybetti bu sene hep hazandı. çünkü hakemliği öğrendi. Kweuke yere düşüyor niye bakıyon ki sen aliden iyi mi bilecen
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