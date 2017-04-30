 Galatasaray kafilesi Bursa'ya ulaştı – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    kafilesi Bursa'ya ulaştı

    Galatasaray kafilesi Bursa'ya ulaştı

    , Spor Toto Süper Lig'de yarın Bursaspor ile yapacağı maç için Bursa'ya geldi.

    İstanbul'dan deniz otobüsüyle Mudanya'ya gelen kafilesi, buradan da otobüsle konaklayacağı otele geçti.

    Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Nilüfer ilçesindeki otele getirildi. Mudanya feribot iskelesi ve otel girişinde basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi. Bu arada az sayıdaki Galatasaray taraftarı da otel önüne alınmadı.

    Bursaspor ile Galatasaray yarın saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

    Maçın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

    Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:28
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