Galatasaray kafilesi Bursa'ya ulaştı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın Bursaspor ile yapacağı maç için Bursa'ya geldi.
İstanbul'dan deniz otobüsüyle Mudanya'ya gelen Galatasaray kafilesi, buradan da otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Nilüfer ilçesindeki otele getirildi. Mudanya feribot iskelesi ve otel girişinde basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi. Bu arada az sayıdaki Galatasaray taraftarı da otel önüne alınmadı.
Bursaspor ile Galatasaray yarın saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Maçın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu.
Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Nilüfer ilçesindeki otele getirildi. Mudanya feribot iskelesi ve otel girişinde basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi. Bu arada az sayıdaki Galatasaray taraftarı da otel önüne alınmadı.
Bursaspor ile Galatasaray yarın saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Maçın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Seneye şampiyonuz''
Toplam 24
Yorum
hakan temür bu değilmiydi üç sene şampiyonuz diyen
- Topun canı var!
Toplam 2
Yorum
seko takımın en yararlı oyuncusu bile olsa gününde olmadığında kenara alabilecek özgüvene sahip hocamız hiç olmadı ki zaten...!! konumuz Olcay..
- 90+2'de 'Moussa Şov'
Toplam 2
Yorum
amasyalı bu maç berabere bite bilir. veya rize yener bu futbolla fener hiç bir şey yapamaz şu anda ilk yarı bitmek üzere skor 1-1
Galatasaray kafilesi Bursa'ya ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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