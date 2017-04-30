Galatasaray kafilesi Bursa'ya gitti
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maç için Bursa'ya gitti.
Sarı-kırmızılıların rakibiyle Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de oynayacağı maçın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:38
- Formalar elde kaldı
Toplam 4
Yorum
GSli1905 GS böyle devam etsin :) Sabri,Hakan,de Jong,Çalik,Aziz,inan, bunlari yazan Formayi kim almak ister ? Isimsiz Formayida Tepki amacli kimse almiyor ;) Ayrilacaklari ve Kiralanacaklari yazmadim :-p
- Manga geliyor
Toplam 5
Yorum
serdar akay mehmet özbek cenk ergün scout şefi emre utkucan v ekib =i rivadan gelecek parayı 4.5 yıl sonra bitirip gsyi iflas ettirecek ftbl cahilleri
- Bruma 15 milyon euro
Toplam 15
Yorum
...... Herkezin yaptigini yapacaklar,yani Sözlesmesini uzatiyoruz ;)
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