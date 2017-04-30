 Galatasaray kafilesi Bursa'ya gitti – Fotomaç – 30 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray kafilesi Bursa'ya gitti

    Galatasaray kafilesi Bursa'ya gitti

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maç için Bursa'ya gitti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan ve deniz yoluyla Bursa'ya hareket eden sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Igor Tudor, sakatlıklığı devam eden Serdar Aziz ve alt arka adalesinde hafif ağrı bulunduğu bildirilen Semih Kaya'yı kadroya almadı. Ayrıca Sinan Gümüş, Cavanda ve Koray Günter de 18 kişilik kadroya dahil edilmedi.

    Sarı-kırmızılıların rakibiyle Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de oynayacağı maçın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

    Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:38
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray kafilesi Bursa'ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.