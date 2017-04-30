Galatasaray, Bursaspor'a konuk oluyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.
Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılı ekip, Bursa deplasmanında kötü gidişe "dur" demeye çalışacak.
Son 4 lig maçında, önemli rakipleri Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilip, yalnızca Adanaspor karşısında galip gelebilen Galatasaray, ligin kalan 6 haftasında Avrupa kupalarına katılım hakkını elinde tutmayı amaçlıyor.
Haftaya 49 puanla 4. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, 3. durumdaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düşmüş durumda.
Ceza sınırında 4 oyuncu
Galatasaray'da Bursaspor müsabakası öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, Bursaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 30. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:01
- "Futbol şubesi dışında başarılı..."
Toplam 6
Yorum
Gurbetci Ben karar vermedim fikrimi söyledim,amatör branslarin hepsini sampiyon yapsan bile Futbooldaki coskuyu yakalayamazsin.
- Olaylı derbi Fener'in!
Toplam 3
Yorum
serdar Poyraz; sen Fenerbahçeli değilsin. git herşeye itiraz eden antrenöründe suç ara.
- Kanarya, Cimbom'u basketbolda da devirdi
Toplam 1
Yorum
serdar gs; kızlar basketbolde FB'nin rakibi olamaz.
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