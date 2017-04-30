Galatasaray, Bursaspor'a konuk oluyor

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılı ekip, Bursa deplasmanında kötü gidişe "dur" demeye çalışacak.

Son 4 lig maçında, önemli rakipleri Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilip, yalnızca Adanaspor karşısında galip gelebilen Galatasaray, ligin kalan 6 haftasında Avrupa kupalarına katılım hakkını elinde tutmayı amaçlıyor.

Haftaya 49 puanla 4. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, 3. durumdaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düşmüş durumda.

Ceza sınırında 4 oyuncu

Galatasaray'da Bursaspor müsabakası öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, Bursaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 30. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.