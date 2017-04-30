 Formalar elde kaldı – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Formalar elde kaldı

    Formalar elde kaldı
    Fenerbahçe derbisinde bile tribünlere gitmeyen G.Saray taraftarının takıma ne kadar küstüğünü ortaya çıkaran bir rakam daha gündeme yansıdı. 2015 yılında forma satışından 7 milyon TL kâr edilmişti. Fakat 2016 yılında ilgi düşünce sarı-kırmızılı ekip, 10 milyon TL'lik zarar yazdı ve bir kalem de daha fire verdi.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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