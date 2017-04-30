Formalar elde kaldı

Fenerbahçe derbisinde bile tribünlere gitmeyen G.Saray taraftarının takıma ne kadar küstüğünü ortaya çıkaran bir rakam daha gündeme yansıdı. 2015 yılında forma satışından 7 milyon TL kâr edilmişti. Fakat 2016 yılında ilgi düşünce sarı-kırmızılı ekip, 10 milyon TL'lik zarar yazdı ve bir kalem de daha fire verdi.