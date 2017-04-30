 ''Erken seçim fayda getirmez'' – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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HEPSİ
    30 Nisan 2017, Pazar
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    ''Erken seçim fayda getirmez''

    ''Erken seçim fayda getirmez''

    Başkan Özbek’in yönetim tarzını eleştiren , buna karşılık, “Hırsla kalkan zararla oturur. ’ı, Mayıs 2018’deki seçime hesaplı kitaplı bir şekilde taşımalıyız” diyerek olağanüstü kongreye karşı olduğunu söyledi.

    'da camia ve taraftarların büyük bölümü yönetimi eleştiri yağmuruna tutup erken seçim için bastırırken adaylığını açıklayan Adnan Öztürk, Başkan Dursun Özbek'in olağanüstü kongre kararı almayacağını ifade etti. Bu süreçte kendilerine düşen görevin yapıcı eleştirilerde bulunmak olduğunu ve belirten Öztürk, "Ben Mayıs ayında bugün alınacak bir seçim yani genel kurul kararının Galatasaray'a fayda getireceğini düşünmüyorum.

    DNA'SI KORUNMALI
    Ben böyle söyledim diye çok reaksiyon olabilir ama ben bir hesap kitap adamı olarak, camiayı tanıyan bir ferdi olarak söylüyorum. Hırsla kalkan zararla oturur. Dolayısı ile şu anda sakin ve yapıcı bir şekilde Galatasaray'ı, yıpranmadan, DNA'sı ile oynamadan Mayıs 2018'e hesaplı kitaplı taşımaktır bizim görevimiz" dedi. Futbol Arena'ya açıklamalarda bulunan Öztürk, Başkan Özbek'in en büyük sorunun ekibi olduğunu ileri sürdü.

    TARZI DEĞİŞMELİ
    Özbek'in her işe kardeşiyle birlikte koşmaya çalıştığını ifade eden Öztürk bunun Galatasaray'a fayda sağlamayacağını belirterek şöyle konuştu: Ben Dursun Özbek'e tarzını değiştirmesini tavsiye ederim. Ekibindeki arkadaşlarına daha çok sorumluluk vermeli. İnsan yorulduğu zaman kontrolü kaybetmeye başlar. Bu çalışma tarzı ile hem kendisine hem de Galatasaray'a yazık ediyor. Biraz güven ve ekip çalışması Galatasaray'a ve Dursun Özbek'e iyi gelecektir."

    'HEPİMİZİN G.SARAY'A EL VERMESİ LAZIM'
    Özhan Canaydın ve Ünal Aysal'ın yönetimlerinde önemli görevler üstlenen Adnan Öztürk, Mayıs 2018'deki kongrede bir kez daha yarışa katılacağını söyledi. Öztürk adaylığıyla ilgili, "Şimdi buna çok net cevap vermezsem olmaz. 2018 Mayıs'ındaki seçimde ben varım. Son kez aday olacağım" ifadesini kullandı. Polat'a karşı yarışan Öztürk, "Hepimizin Galatasaray'a el vermesi lazım. Artık yeterli tecrübeye de sahibim. Bir kere daha aday olup elimizden geleni yapacağız. Kazanamazsak da, ondan sonra düşecek görevleri yapacağız" dedi.

    TUDOR ANTİPATİK DURUMA DÜŞTÜ
    Öztürk, Riekerink'in yerine takımın başına getirilen İgor Tudor'u ise şu sözlerle değerlendirdi: Transfer süreci ve tarzını kabul etmem mümkün değil. Hem Galatasaray'a, hem de Tudor'a yazık oldu. Tudor, yanlış zamanda geldiği için aldığı yenilgiler nedeniyle bence şu anda antipatik duruma düştü. Bunu silebilmesi için uzun zaman gerekecek. Ama bu demek değildir, 'Tudor gitsin' 1 başkan için 4 hoca çok fazla!..

    ÖZTÜRK'TEN SATIRBAŞLARI
    -Kürsüden eleştiriler yapıldı diye kimse üyeleri Disiplin kurulu ile korkutmaya kalkmasın.
    -Dursun Başkan transfer konusunda bonkör. İbrahimovic'le başladı ve Rodrigues ile bitirdi. Galatasaray'ın problemi transfer değil; sorunu akılcı bir yol haritası olmaması ve birlik-bütünlüğün sağlanamamasıdır.
    -G.Saray akıl kurumu ise ki akıl kurumu... Karamsarlığa değil, Hep beraber bir akıl üretmeye ihtiyacımız var.
    -Galatasaray camiasında geçmişte liseli lisesiz diye nefret ettiğim bir ayrım vardı. Şimdi bir de bunun içine divan üyesi ve olmayanlar diye ayrımlar katmak yersiz.
    -Yönetimin derhal bir planlama yapıp aksiyona geçilmezse ben önümüzdeki 5 senenin çok ciddi anlamda kayıp olacağını düşünüyorum.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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