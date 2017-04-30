''Erken seçim fayda getirmez''
Başkan Özbek’in yönetim tarzını eleştiren Adnan Öztürk, buna karşılık, “Hırsla kalkan zararla oturur. Galatasaray’ı, Mayıs 2018’deki seçime hesaplı kitaplı bir şekilde taşımalıyız” diyerek olağanüstü kongreye karşı olduğunu söyledi.
DNA'SI KORUNMALI
Ben böyle söyledim diye çok reaksiyon olabilir ama ben bir hesap kitap adamı olarak, camiayı tanıyan bir ferdi olarak söylüyorum. Hırsla kalkan zararla oturur. Dolayısı ile şu anda sakin ve yapıcı bir şekilde Galatasaray'ı, yıpranmadan, DNA'sı ile oynamadan Mayıs 2018'e hesaplı kitaplı taşımaktır bizim görevimiz" dedi. Futbol Arena'ya açıklamalarda bulunan Öztürk, Başkan Özbek'in en büyük sorunun ekibi olduğunu ileri sürdü.
TARZI DEĞİŞMELİ
Özbek'in her işe kardeşiyle birlikte koşmaya çalıştığını ifade eden Öztürk bunun Galatasaray'a fayda sağlamayacağını belirterek şöyle konuştu: Ben Dursun Özbek'e tarzını değiştirmesini tavsiye ederim. Ekibindeki arkadaşlarına daha çok sorumluluk vermeli. İnsan yorulduğu zaman kontrolü kaybetmeye başlar. Bu çalışma tarzı ile hem kendisine hem de Galatasaray'a yazık ediyor. Biraz güven ve ekip çalışması Galatasaray'a ve Dursun Özbek'e iyi gelecektir."
'HEPİMİZİN G.SARAY'A EL VERMESİ LAZIM'
Özhan Canaydın ve Ünal Aysal'ın yönetimlerinde önemli görevler üstlenen Adnan Öztürk, Mayıs 2018'deki kongrede bir kez daha yarışa katılacağını söyledi. Öztürk adaylığıyla ilgili, "Şimdi buna çok net cevap vermezsem olmaz. 2018 Mayıs'ındaki seçimde ben varım. Son kez aday olacağım" ifadesini kullandı. Polat'a karşı yarışan Öztürk, "Hepimizin Galatasaray'a el vermesi lazım. Artık yeterli tecrübeye de sahibim. Bir kere daha aday olup elimizden geleni yapacağız. Kazanamazsak da, ondan sonra düşecek görevleri yapacağız" dedi.
TUDOR ANTİPATİK DURUMA DÜŞTÜ
Öztürk, Riekerink'in yerine takımın başına getirilen İgor Tudor'u ise şu sözlerle değerlendirdi: Transfer süreci ve tarzını kabul etmem mümkün değil. Hem Galatasaray'a, hem de Tudor'a yazık oldu. Tudor, yanlış zamanda geldiği için aldığı yenilgiler nedeniyle bence şu anda antipatik duruma düştü. Bunu silebilmesi için uzun zaman gerekecek. Ama bu demek değildir, 'Tudor gitsin' 1 başkan için 4 hoca çok fazla!..
ÖZTÜRK'TEN SATIRBAŞLARI
-Kürsüden eleştiriler yapıldı diye kimse üyeleri Disiplin kurulu ile korkutmaya kalkmasın.
-Dursun Başkan transfer konusunda bonkör. İbrahimovic'le başladı ve Rodrigues ile bitirdi. Galatasaray'ın problemi transfer değil; sorunu akılcı bir yol haritası olmaması ve birlik-bütünlüğün sağlanamamasıdır.
-G.Saray akıl kurumu ise ki akıl kurumu... Karamsarlığa değil, Hep beraber bir akıl üretmeye ihtiyacımız var.
-Galatasaray camiasında geçmişte liseli lisesiz diye nefret ettiğim bir ayrım vardı. Şimdi bir de bunun içine divan üyesi ve olmayanlar diye ayrımlar katmak yersiz.
-Yönetimin derhal bir planlama yapıp aksiyona geçilmezse ben önümüzdeki 5 senenin çok ciddi anlamda kayıp olacağını düşünüyorum.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:05
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
kudrock palabıyık sayesinde geçtiğinizi turu herkes biliyor gs deplasmanında yatarak 3 puan aldığınızı bu futbolunuzla neye güveniyonuz bu kadar :D
- Aziz Yıldırım 27-4 Dursun Özbek
Toplam 12
Yorum
kktc haberin başlığını görünce şu meşhur söz geldi aklıma "körlerle sağırlar birbirini ağırlar" neyi başarmışlar ki yine Andersen den masallar..
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
hüseyin DELİKANLI OLAN TUR ATTIRMAZ ,GÖRECEGİZ BJK TURATLAYACAK HAKEMLER TARAFLI YÖNETMESE KUYUNUN DİBİ SU ÇEKİLMEDEN GÖRÜNMEZ SAYIN FENERLİLE
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