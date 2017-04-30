Eren ayrılıyor

Alacakları zamanında ödenmediği için kulübe protesto çeken Eren Derdiyok'tan sürpriz bir hamle daha geldi. İsviçre pasaportlu oyuncu G.Saray'dan kendisinin satış listesine konulmasını istedi. Menajeri Serkan Okta da Mehmet Özbek'le görüşerek rakam istedi. Özbek 4 milyon euro'luk rakam belirlerken, Okta ise 1.5-2 milyon euro getirebileceğini iletti.