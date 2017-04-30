 Bruma 15 milyon euro – Fotomaç – 30 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    15 milyon euro

    Bruma 15 milyon euro
    Adı ile anılan Bruma için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün İngiliz ekibi ile Londra'da masaya oturduğu ve 22 yaşındaki Portekizli sol kanat için 15 milyon euro istediklerini iletti. İlk görüşme olumlu geçtiği, tarafların yeniden bir araya gelecekleri bildiriliyor.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bruma 15 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.