 17 Mayıs’a özel maç – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    17 Mayıs’a özel maç

    17 Mayıs’a özel maç
    BM Kalkınma Programı'ndan (UNDP) yapılan yazılı açıklamada, THY desteğiyle UNDP ve 'ın ev sahipliğinde, ilk defa dünyada yoksulluğu sona erdirmek için "Goals- 4Goals" futbol maçı düzenleneceği duyuruldu. Karşılaşmanın, Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı güne denk gelen tarihte yapılacağının belirtildiği açıklamada, sarı-kırmızılı eski futbolcuların yer alacağı takımın maça Fatih Terim teknik direktörlüğünde çıkacağı ifade edildi.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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