Vahan için hayır

Sarı-kırmızılı ekibin Ermeni yıldız adayı Vahan Bıçakçıyan'ı transfer etmek için uğraştığı söyleniyordu. Stili Manchester City'den De Bruyne'e benzetilen Vahan için kulübü Şirak'tan "Onun için bir teklif almadık ancak Türk takımına vermeyi düşünmüyoruz" açıklaması geldi.