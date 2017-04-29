 Vahan için hayır – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Vahan için hayır

    Vahan için hayır
    Sarı-kırmızılı ekibin Ermeni yıldız adayı Vahan Bıçakçıyan'ı transfer etmek için uğraştığı söyleniyordu. Stili Manchester City'den De Bruyne'e benzetilen Vahan için kulübü Şirak'tan "Onun için bir teklif almadık ancak Türk takımına vermeyi düşünmüyoruz" açıklaması geldi.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:40
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