Vahan için hayır
Sarı-kırmızılı ekibin Ermeni yıldız adayı Vahan Bıçakçıyan'ı transfer etmek için uğraştığı söyleniyordu. Stili Manchester City'den De Bruyne'e benzetilen Vahan için kulübü Şirak'tan "Onun için bir teklif almadık ancak Türk takımına vermeyi düşünmüyoruz" açıklaması geldi.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
Vahan için hayır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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