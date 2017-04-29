Smolov'a kanca
Forvetlerine teklifler gelen Cimbom’un Krasnodar’ın golcüsünü istediği belirtildi
Galatasaray'da Lukas Podolski'nin transfer olmasının ardından Eren Derdiyok'a da teklif gelmesi sarı-kırmızılıları endişelendirdi. İki forvetini birden kaybetme tehlikesi yaşayan Aslan'ın Krasnodar'dan Fedor Smolov'u istediği belirtildi. Hatta sarı-kırmızılı kulübün sportif direktörü Cenk Ergün'ün oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ederek bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
FENER'E GOLÜ VAR
Fedor Smolov 27 yaşında, 1.87 boyunda. Ayaklarına hakim bir forvet olan Smolov, Avrupa Ligi'nde Krasnodar'ın F.Bahçe'yi Kadıköy'de elediği maçta takımının golünü kaydeden isimdi. Ligde forma giydiği 18 maçta 15 kez ağları sarstı. Bu sezon 27 resmi maçta 21 golü bulunuyor.
FENER'E GOLÜ VAR
Fedor Smolov 27 yaşında, 1.87 boyunda. Ayaklarına hakim bir forvet olan Smolov, Avrupa Ligi'nde Krasnodar'ın F.Bahçe'yi Kadıköy'de elediği maçta takımının golünü kaydeden isimdi. Ligde forma giydiği 18 maçta 15 kez ağları sarstı. Bu sezon 27 resmi maçta 21 golü bulunuyor.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
Smolov'a kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.