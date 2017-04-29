 Muslera servet istedi – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    servet istedi

    Muslera servet istedi
    Galatasaray, Fernando 'nın önümüzdeki sezon bitecek sözleşmesini 5 yıl daha uzatmak istiyor. Ancak yönetimle, Uruguaylı eldivenin menajeri arasındaki ilk temasta tarafların arasında uçurum var. Cimbom'dan 3 milyon 575 bin sabit ücret ve 20 bin euro maç başı alan Muslera, bu kez kapıyı 4.2 milyon euro'dan açtı. Yönetim ise daha düşük bir rakama uzun vadeli sözleşme önerdi.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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