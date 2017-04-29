Muslera servet istedi
Galatasaray, Fernando Muslera'nın önümüzdeki sezon bitecek sözleşmesini 5 yıl daha uzatmak istiyor. Ancak yönetimle, Uruguaylı eldivenin menajeri arasındaki ilk temasta tarafların arasında uçurum var. Cimbom'dan 3 milyon 575 bin sabit ücret ve 20 bin euro maç başı alan Muslera, bu kez kapıyı 4.2 milyon euro'dan açtı. Yönetim ise daha düşük bir rakama uzun vadeli sözleşme önerdi.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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